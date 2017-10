FOTO: Nastop, po katerem so prepričani, da je Pop TV vse zrežiral

Tretja oddaja pevskega šova znan obraz ima svoj glas je postregla z nemalo presenečenji. Gotovo eno izmed največjih pa je bila preobrazba Mitje Šinkovca v temnopolto divo Chako Khan, ki je s svojim prepričljivim nastopom presenetil vse odprtih ust. Ko je mladi glasbenik stopil na oder in se prelevil v legendarno pevko skladbe I'm Every Woman, so vsi obstali, saj so bili prepričani, da Mitja poje na plejbek. Njegova preobrazba je najbolj ganila Ireno, ki je med petjem potočila kar nekaj solz. »Ne morem verjeti, briljanten nastop,« je dejala po njegovem nastopu in dodala, da je opravil z odliko, saj je zelo težko oponašati ženski črnski vokal, ki se razlikuje od drugih ženskih.

»Vrhunsko«, »To je bil pa fenomenalen nastop v vseh pogledih. Kapo dol, Mitja, res superiorno. Vokal top, koreografija top. Najprijetnejše.«, »Tole te pa sezuje!« so le nekateri komentarji, ki jih je bil Šiki, kot ga kličejo sotekmovalci, deležen na spletu.

S preobrazbo sta žirante in gledalce ponovno navdušila tudi Marijan Novina, ki se je prelevil v Ylvis z lisičko, Luka Sešek pa je imel težko nalogo, saj je moral hkrati imitirati Nino Simone in Michaela Bubbleja. Zelo prepričljiva je bila v svojem nastopu tudi Lea Sirk, ki je imitirala Guano Apes, Ljubica Špurej pa se je prelevila v Alyo, ki ji je za ta nastop tudi posodila svojo seksi obleko.