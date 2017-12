FOTO: Nasmejani par Škrabec na odstiranju zbirke

Sonja Poljanšek Škrabec in Janez Škrabec. Foto: mediaspeed.net

Galerija Miklova hiša je pripravila še zadnjo razstavo letos z naslovom Odstrti pogledi. Jaka Babnik, Goran Bertok, Vanja Bučan, Tomaž Gregorič, Tanja Lažetić, Peter Rauch, Bojan Salaj, Jane Štravs in Matej Andraž Vogrinčič so imena, ki se ponosno podpisujejo kot avtorji razstave.



Ker gre za dela iz likovne zbirke Riko, seveda ni manjkal prvi mož uspešnega podjetja Janez Škrabec. Nasmejan in karizmatičen je tudi na ta dogodek prišel v družbi žene, podjetnice Sonje Škrabec. Ali na njun videz dobro vpliva njuna ljubezen ali pa velnes, ki ga vodi Sonja, lahko zgolj ugibamo.



Dilema: na dober videz para Škrabec vpliva: a) ljubezen ali b) velnes.

Ljubiteljica fotografije je kot kaže tudi Betka Šuhel Mikolič, ki je letos uspešno izpeljala še svoj drugi štiriindvajseturni maraton po slovenskih hribih in se aktivno pripravlja na že tretji tovrstni projekt.

Fotografsko razstavo je odprl dr. Dragan Matić, predsednik parlamentarnega odbora za kulturo. V prvih vrstah pa smo zasledili tudi pravnika in pisatelja dr. Petra Čeferina, tokrat brez družbe Rije Čič. Naj še kdo reče, da resnobni pravniki globoko v sebi niso tudi ljubitelji umetnosti in fotografije.