FOTO: Naskočil bi vse na kmetiji

Medtem ko se kmetje v šovu Kmetija: Nov začetek ubadajo s svojimi težavami, ki jih je, razumljivo, vse več, živali na posestvu živijo po svoje. Prašiček Amigo, ki se je izkazal za izredno hitrega in izmuzljivega, je pokazal tudi veliko željo po druženju z drugimi živalmi in celo predmeti. Spravil se je na mačke, telička in celo samokolnico. Lahko bi torej rekli, da naskakuje vse živo, in tudi tisto, kar ni živo.

Se pa ob njegovih vragolijah kmetje vsaj malce zabavajo.