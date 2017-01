FOTO: Narodno-zabavna scena se širi

Naša narodno-zabavna scena je res bogata z ansambli, muzikantov pa očitno še zlepa ne bo zmanjkalo. Sploh če sodimo po tem, koliko jih je že poskrbelo za podmladek. Tokrat vam prestavljamo nekaj letošnjih novopečenih očkov, ki so se nove vloge, kakopak, zelo razveselili.

GADI ŽE VSI ZIBAJO



V začetku letošnjega leta je prvič postal očka hčerkice Lane še tretji član skupine Gadi Primož Ilovar. Gadi pa bodo imeli že kmalu v novem letu nov razlog za odpiranje penine, saj bo Anže Zavrl, ki ima s soprogo Tino, Brendijevo hčerko, že sina Brendija, že drugič postal očka. Že pred tremi leti pa je postal očka David Novak, ki ima hčerkico Stelo.

POLJANŠKI SE MNOŽIJO

Na praznik dela so imeli razlog za nazdravljanje v ansamblu Poljanšek, saj je prvič postal očka njihov harmonikar Marko Tomc, ki se je razveselil sina Benjamina. Mladi Poljanški, kot mnogi imenujejo naslednike ansambla bratov Poljanšek, tudi sicer pridno skrbijo za podmladek, saj ima Sandi Poljanšek že tri otroke, Boris Koderman pa dva.

ČUSTVENI OGNJENI MUZIKANTI

Oktobra je prvič postal očka Aljoša Jurkošek, prvi od članov ansambla Ognjeni muzikanti. Z mamico Sandro Feketija, tudi znano pevko Perpetuum Jazzile, sta se razveselila sina, ki sta mu dala ime Marin. Ognjene muzikante so ob tem povsem preplavila čustva, zato so temu dogodku na čast posneli valček z naslovom Čudež življenja.

OČKA MODRIJAN



Tik pred letošnjo Nočjo Modrijanov je očka že drugič postal Modrijan Franjo Oset. Z Marino Klinc Oset, tudi pevko, sta se po hčerkici Heleni zdaj razveselila še sina Gabrijela.





RAZVESELIL JIH JE ERIK



Septembra so imeli veliko razlogov za veselje v ansamblu Žargon. Še avgusta so se veselili nagrade občinstva na festivalu Graška Gora poje in igra, mesec dni pozneje pa je njihov harmonikar Matevž Sodič sporočil veselo novico, da je prvič postal očka malega Erika.



ZIBA TUDI LUN'CA



Decembra, ki je že tako vesel mesec, so se prvič naraščaja razveselili tudi člani ansambla Lun'ca. Očka je prvi v ansamblu postal njihov harmonikar Alen Tilinger, ki je dobil sinčka Nicka.





ŽE TRIJE OČKI



Za naraščaj pridno skrbijo tudi v ansamblu Tik-Tak, saj so kar trije člani postali očki. V zadnjih dneh lanskega leta se je hčerkice Tamare razveselil njihov Tadej Doles, letos prvič pa sta očka postala tudi Jernej Faganel, ki se je razveselil sina Aneja, in Jan Jazbec, ki je dobil sina Tea.

