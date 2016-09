FOTO: Najlepša Slovenka je miss Slovenskih novic

Miss Slovenije za miss sveta 2016 je Maja Taradi. S temi besedami se je v četrtek končala dveurna sklepna prireditev. Novopečena misica je srečna, nam je povedala le nekaj trenutkov po kronanju, zmage si je želela, ni pa je pričakovala. »Konkurenca je bila močna. Zmage sem zelo vesela. Vsa dekleta so me podpirala, tako kot sem tudi jaz njih. Mislim, da smo si med sabo kar privoščile zmago,« je povedala zgovorna Ljubljančanka.



A pojdimo lepo na začetek finala, ki je bil v toplem Atlantisu. Dvanajst finalistk se je občinstvu in žiriji (sestavljali so jo Anita Ogulin, miss Slovenije 2012 Nives Orešnik, Miha Rankar in Mojca Šimnic Šolinc) predstavilo trikrat, za glasbeni program so poskrbeli Manouche, Marko Vozelj, San Di Ego, Andraž Hribar, Nuša Derenda in Sašo Gačnik - Svarogov. Med izhodi so žirantje delili lente, prvo je podelila Ogulinova, in sicer miss osebnosti: »Lepota je notranje občutje, ki se kaže navzven,« je povedala in lento obesila okoli ramen Alene Musić. Miss spleta in obraz Radia Hit Center je Urška Grčar, miss Nove Sandra Zulić. Največ lent je odnesla najlepša, Maja Taradi: poleg najprestižnejšega naziva miss Slovenije 2016 je postala še model Atlantisa in tudi miss Slovenskih novic! Bralci našega in vašega časnika pa tudi prek spletnih glasovnic ste ji namenili največ glasov, več kot 35 odstotkov! Tudi letos ste dobro vedeli, katera je najlepša na tej strani Alp! Njena prva spremljevalka je Alena Musić, druga pa Ana Kondić.



No, bodoča diplomantka laboratorijske zobne protetike in študentka ustne higiene se bo v teh dnevih začela pripravljati na svetovni finale, ki bo decembra v ZDA, natančneje v Washingtonu D. C. In čeprav se je letošnje lepotno tekmovanje komaj dobro končalo, je lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk že začela priprave na novega, za miss Slovenije 2017: prvi regijski predizbor bo že 23. septembra. Dekleta, ki bi rada ujela sanje, prijavite se.