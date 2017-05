FOTO: Najbolj skrivnostni nosečnici na Balkanu

Po novici, ki je odjeknila kot eksplozija, so se začele razvijati nove zgodbe, takšne, ki spravljajo v zadrego njenega menedžerja Mikija Šarca. Nekateri mediji pišejo, da je zapustil ženo in otroke ter da je s Tanjo v razmerju že več let. A Tanja in Miki se na govorice požvižgata in optimistično zreta v prihodnost, zato vsem radovednežem preostane le čakanje, kaj bodo prinesli prihodnji meseci. Medtem pa se Žagarjeva, ki je pred kratkim objavila videospot za pesem Lepo mi je, ki namiguje na to, da še nikoli ni bila srečnejša, pridno pripravlja na koncert v Lescah, kjer bo prvič stopila na oder skupaj s hrvaško zvezdnico Severino. Petinštiridesetletna glasbena diva je sicer stalna gostja slovenskih odrov in ob njenem prvem koncertu s Tanjo smo se spomnili zgodb izpred nekaj let, ko je bila noseča s sinom Aleksandrom. Tudi zdaj, tako kot o Tanji, o lepi Hrvatici krožijo govorice, da je noseča.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«