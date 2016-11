FOTO: Najbolj drzne v Survivorju: tetovaže pod drobnogledom

. Luka in njegov brat dvojček sta si v znamenje bratske ljubezni dala narediti enaki tetovaži na roki. Foto: Pro Plus

Telesna poslikava oziroma tetovaža ni v današnjem svetu prav nič novega ali pretresljivega, pravzaprav bi lahko rekli, da so tetovaže postale trend. Za večino ljudi imajo njihove telesne poslikave poseben pomen, nekatere pa so na telesih zgolj za okras. Opazili smo, da je kar nekaj tekmovalcev resničnostnega šova Survivor tetoviranih, zato smo njihove tetovaže vzeli pod drobnogled in jih povprašali, kaj pomenijo. Ena najbolj seksi tekmovalk v šovu in plesalka ob drogu Maja Pirc je ponosna na svoje tetovaže, ima jih kar nekaj. »Eno na roki, na hrbtu ter na trebuhu. Vsaka od njih mi nekaj pomeni. Ena je povezana z mladostjo in je šele sedaj dobila pomen. Drugi dve sta povezani s svobodo, plesom, optimizmom, motivacijo, prijateljstvom, družino, torej s stvarmi, ki mi v življenju največ pomenijo,« nam je zaupala Maja, ki ima še tri pirsinge, dva v popku in enega v jeziku.

Seksi pentlja in napis za brata



Najbolj potetovirana tekmovalka v šovu je Ines Vidmar, temperamentna temnolaska, ki je 12 let trenirala gimnastiko, danes pa za svoje mišičasto telo skrbi v fitnesu. Priznala je, da ima kar deset tetovaž. »Verjetno je najopaznejša pentlja na zadnji strani noge,« pravi Ines, ki omenjeno tetovažo zelo rada pokaže, ko je v kratkih krilcih in vročih hlačkah. Tako kot Maja ima tudi Ines tri pirsinge, in sicer v jeziku, popku in pod ustnico. Tetovaže krasijo tudi telo Ljubljančana Luke Pašiča. »Imam tetovažo na hrbtu, ki predstavlja začetek obdobja, ko sem se odselil od doma oziroma se odpravil na pot samostojnega življenja,« nam je pojasnil Luka, ki ima tudi na roki tetovažo, ki nosi prav poseben pomen. »Brata za življenje, življenje za brata,« pojasni Luka. Enako tetovažo ima njegov brat dvojček, ta pa predstavlja njuno povezanost in bratsko ljubezen.

