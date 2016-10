FOTO: Nagrada povzročala želodčne težave in pokopala pleme

Na rajskih Filipinih se je pleme Tala lahko sladkalo z nagrado, ki pa je prinesla več težav kot koristi. Po plemenski borbi so si prislužili slaščice, vendar sta se zaradi njih Teja in Katja vso noč počutili zelo slabo.

Pleme Tala se je kljub temu pred včerajšnjim bojem počutilo močno, saj so bili tudi bolj številčni kot pleme Sambal. Ne energija, ki so jo dobili od sladkorja, ne dobra volja pa jima nista pomagala pri borbi.

V boju za imuniteto so namreč tekmovalci morali na vrtljivem deblu nasprotnika spraviti iz ravnotežja, imuniteto pa je dobilo prvo pleme, ki je doseglo 11 zmag. Izkazalo se je, da preveč polni želodci niso dobro služili članom plemena Tala, saj so jih sambalovci premagali in s tem dokazali, da so kljub vsemu še vedno zelo močni.

Takoj bo boju pa so se v poraženem plemenu že začeli pogovori in spletkarjenja o tem, kdo bo moral zapustiti šov...