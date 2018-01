FOTO: Na zdravje se vrača!? Potrebuješ, Romih in Kuljajeva skupaj veseljačili

Šef Čukov Jože Potrebuješ je slavil okroglih 50 let. In seveda pripravil veliko žurko na Dobrovi pri Ljubljani. Poleg znanih in malo manj znanih se je zabave udeležila tudi Jasna Kuljaj, ki je bila pred leti z Jožetom celo v sodnih sporih, povezanih z oddajo Na zdravje. A vse to je očitno že zgodovina. Jasna se je namreč pripeljala celo iz Italije, da bi lahko bila na velikem slavju. Dodala je, da je srečala ogromno ljudi, s katerimi je preživela kakšno poglavje svojega življenja, med drugimi tudi voditelja Boštjana Romiha.