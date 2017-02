FOTO: Na vroči premieri

Na ljubljanski predpremieri filma Petdeset odtenkov teme v Koloseju smo med drugim srečali mlado mamico Jasno Kuljaj. Film, ki slovi po vročih ljubezenskih prizorih, si je ogledala brez svojega Saše Lalovića. Glede na to, da ima parček hčer Anastazijo, ki si deli ime z glavno junakinjo filma, se je marsikdo spraševal, ali ni zaljubljeni par dobil idejo za ime v strastni knjižni in filmski zgodbi.



Na rdeči preprogi smo videli tudi Nino Šušnjara, modno oblikovalko in kreativno direktorico znamke Susnyara. Kot smo vajeni, je tudi tokrat poskrbela za modni videz, ujeli pa smo, da ni bila najbolj navdušena nad izborom oblek glavnih akterjev filma. Na dogodku smo opazili tudi dobro razpoloženo in nasmejano nekdanjo vremenarko Danico Lovenjak, njeno nekdanjo kolegico Urško Pirš in voditeljico Ano Raščan. Zanimivo je, da so skoraj vse dame prišle brez moškega spremstva. Si moški mar ne upajo? No, upal si je zagotovo Omar Naber, ki je na predpremiero prišel v družbi simpatične spremljevalke. Prav tako, najbrž na prigovarjanje svojega dekleta, videoblogerke Tjaše Deu, je prišel Nejc Svete, mlad ambiciozen podjetnik. Pa še enega junaka smo našli, ki si je po moško ogledal predpremiero romantične drame, malo po službeni dolžnosti, malo za zabavo, to je igralec in radijec Klemen Bunderla.



Odmevna je bila tudi mariborska premiera, prav tako v Koloseju. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička, film pa ni vseh navdušil enako. A tudi tisti, ki so film spremljali z mešanimi občutki, se niso mogli upreti dobri zabavi, druženju v maskah, ki je sledilo dogodku.