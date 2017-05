FOTO: Na odru slekla sina Helene Blagne

Slavna pevka Helena Blagne ima zelo iskren, odprt in prijateljski odnos s svojim edincem Kristijanom. Ta se je razvil v pravega mladega gospodiča, ki jo redno spremlja na nastopih in ureja njene profile na družabnih omrežjih. Postal je nekakšen mini menedžer, ki se zelo rad zabava in obožuje glasbo različnih žanrov. S prijatelji se večkrat odpravi na kakšen koncert balkanskih ritmov in tako se je minuli mesec v ljubljanskem klubu Top Six odzval povabilu srbske zvezde Jelene Karleuše, da se ji pridruži na odru. V njeni točki je zaigral vlogo postavnega mladeniča, ki ga pevka med nastopom sleče do spodnjic. Kristijan je samozavestno pokazal svoje športno telo, ki ga je zgradil med treningi košarke, ter s sproščenostjo in odločnostjo, da se povsem prepusti plavolaskini domišljiji, navdušil občinstvo in si prislužil ogromen aplavz. Menda se je njegova mami ob pripovedovanju zgodbe pošteno zabavala in si rekla, ah, ti najstniki.

