FOTO: Na koncu je zmagala ljubezen

Najbliže uresničitvi želje gledalcev po ljubezenski aferi sta bila Martina Plohl in Denis Porčič - Chorchyp. Vsaj v njihovih očeh sta delovala kot uigran tandem, prepojen z najbolj pristnimi čustvi. Na neki način sta postala moralna zmagovalca, pri čemer se je treba zavedati, da je zmaga Dejana Vunjaka in Tadeje Pavlič kristalno čista in zaslužena. O njiju več pozneje, zdaj pa se še malce dotaknimo tesnega prijateljstva med samurajem in levinjo. Predvsem ju druži to, da sta na zunaj videti neomajna, močna, neustrašna, hkrati pa sta v sebi neverjetno čutna, senzibilna, ranljiva. To je dobitna kombinacija za vrhunske plesne točke, ki smo jim bili priča. Oba sta se zavedala Denisovega hendikepa v obliki gore mišic, vendar se nista pustila demotivirati. Martina je z resnim in osredotočenim pedagoškim pristopom iz mojstra borilnih veščin naredila pravo senzacijo. On pa je bil zato pripravljen žrtvovati celo tisto, za kar je pred tem toliko let garal, torej svojo obilno mišičasto postavo. Iz tegob, ki jih na poti do superfinala ni manjkalo, nista želela delati prevelike drame. Tako sploh nismo vedeli, da je postavna Štajerka zadnje dni plesala z nalomljenim rebrom, a je stisnila zobe in dokazala, kako neustavljiva borka je. Ni odveč omeniti, da je kot profesionalna trenerka zaslužna za številne naslove državnih prvakov doma in na tujem. V vsem tem znanju se skriva odgovor na vprašanje, zakaj so prav njej dodelili tako trd oreh, ki ga je strla z odliko.

Usodni poljub

Zelo hitro sta se morala zbližati, saj bi drugače težko osvojila osnovno filozofijo plesa. Da bi se med njima spletle še globlje, celo intimne vezi, je bila pobožna želja javnosti.