FOTO: Na kmetiji napeto do konca: Anna je morala oditi

Še pred dvobojem je Anna je povedala, da je bilo njeno bivanje na posestvu zelo razburljivo. Ni manjkalo napetosti in prepirov, nekajkrat pa je le malo manjkalo, da bi prišlo do fizičnih obračunov. A čeprav se je zdelo, da bo Matjaž z Anno z lahkoto opravil, mu je ta med dvobojem povzročala kar nekaj težav in moral se je zelo potruditi, da je prišel do zmage. Anna je sicer že pred dvobojem obljubila, da se bo Matjažu upirala z vsemi močmi.

Prvi dvoboj je bil dvoboj spretnosti

Tekmovalca sta morala z usti iz soda polnega vode v določenem času pobrati čim več jabolk in jih prenesti v košaro. Na začetku je zelo dobro kazalo Matjažu, potem pa je steklo še Anni in dvoboj je bil napet do zadnjega. Na koncu se je izkazalo, da sta ob zbrala enako število jabolk, zato sta si priborila vsak po eno točko.



Drugi dvoboj je bil dvoboj moči, kjer sta tekmovalca z rokami držala zaprte lopute, za katerimi je bila koruza. Tudi tokrat se je Anna nekaj časa dobro držala, nato pa vendarle popustila – in Matjaž si je lahko oddahnil.

Anni je preostalo le še, da napiše pismo, v katerem bo razodela, kdo bo v naslednjem tednu glava družine.