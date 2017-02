FOTO: Morda se pa v politiko še vrnem

Z doktorjem prava, docentom (višješolskim učiteljem) pomorskega in letalskega prava Patrickom Vlačičem sva se sestala v Portorožu. Po cesti, ki pelje od Portoroža proti Piranu, nasproti hotelskega naselja Bernardin, je na vzpetini fakulteta za pomorstvo in promet, kjer ima v drugem nadstropju skromno pisarno, prenovljeno in s čudovitim pogledom na morje. Številka kabineta je pravljična sedmica. Nekdanji direktor portoroškega letališča, svetovalec ministra za promet, prometni minister vlade RS, podpredsednik stranke SD, dolgoletni piranski občinski svetnik, nekdanji predsednik krajevnega sveta Lucija, predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije, član društva OZN (Organizacija združenih narodov), namestnik arbitra na sodišču Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za poravnavo in arbitražo, avtor treh knjig, predavatelj pomorskega in letalskega prava, pisec strokovnih člankov, aktiven basist pri pretežno primorski zasedbi HeaveniX, ljubitelj športa in pohodništva.

Patrick Vlačič je eden prijetnejših ljudi, ki jih lahko srečate na Obali, umirjen, zanimiv sogovornik, preprost in izjemno duhovit. Prihaja iz smučarske družine, njegov stric je bil udeleženec zimskih olimpijskih iger v Innsbrucku leta 1964, dva bratranca sta bila smučarja tekmovalca in ne nazadnje so mu starši dali ime po francoskem smučarju Patricku Russlu, aktivnem v 70. letih prejšnjega stoletja.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.