FOTO: Mokre kmetice brez oblek pognale kri po žilah

Tekmovalke letošnje Kmetije niso prav nič sramežljive. Ko so se umivale pred sotekmovalci, so razkrile skoraj vse svoje čare in pognale kri po žilah.

Med 'prhanjem' pa so nam še posebej v oči padle številne tetovaže, ki krasijo Dejino telo. Ima jih kar šest, poleg tega pa še pirsing v nosu.

»Ker obožujem konje, imam enega tetoviranega na levi roki in enega na hrbtu.Na vratu imam napis Forever you. Ta je za atija, ker je ne glede na vse zame najboljši. Na nogi imam leva, ker sem po horoskopu lev, in uro rojstva. Na hrbtu pa, da se vsaka stvar zgodi z razlogom, ker dejansko je tako,« je razkrila Deja.

Kako so videti njene tetovaže, si oglejte v galeriji zgoraj.