FOTO: Miss Slovenskih novic je Maja Taradi

V ljubljanskem Atlantisu so danes razglasili najlepše Slovenke . Miss Slovenskih novic je postala Ljubljančanka Maja Taradi, ki je zmagala s prepričljivo prednostjo, saj je zanjo prek spletnih glasovnic in kupončkov v tiskani izdaji glasovalo več kot 35 odstotkov naših bralcev.

Bodoča diplomantka laboratorijske zobne protetike in študentka ustne higiene večino svojega časa posveča osebnemu razvoju, študiju in delu v domačem kraju. Maja je zanesljiva, komunikativna, vztrajna in polna elana, svoje cilje pa želi dosegati z upoštevanjem lastnih vrednot.

Dobrodelnost je način življenja

»Največ mi pomenijo zdravi odnosi, ki temeljijo na iskrenosti in zaupanju, v poslovnem življenju pa pričakujem od sebe in drugih kvaliteto, samoiniciativnost, ustvarjalnost in pristnost. Menim, da so to vodila za kvalitetnejše življenje in poslovne dosežke ter priložnosti, v katerih bom lahko izkoristila svoje potenciale. V življenju vedno puščam odprto pot novim izzivom in poslovnim priložnostim. V prihodnosti želim razširiti naše podjetje in nadgrajevati svojo kariero,« se je opisala Maja. Kot najstnica je sodelovala na modnih brveh, naredila osnovno glasbeno šolo klavirja in osvojila kar nekaj medalj na tekmovanjih iz show dancea. Ljubiteljica plesa in glasbe pravi, da ji oboje pomaga izražati tisto, kar se ne da z besedami.

Hvaležna je svojim staršem, ki so v družini poskrbeli za zdrave odnose in ji še danes stojijo ob strani, ukvarja pa se tudi z dobrodelnostjo. Dobrodelnost je način njenega življenja in verjame, da lahko s prijaznostjo, pozitivno energijo, sočutjem ter nasmehom na obrazu pomagaš sebi in drugim. Da postanemo hvaležni za vse, kar nam življenje ponuja, dodaja.