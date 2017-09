FOTO: Miss Maja nasledila miss Majo

V kopalkah in sandalih so v dvorano prinesla pridih poletja. Foto: Dejan Javornik

LJUBLJANA – Regijskim izborom, ki so v minulih mesecih potekali po vsej Sloveniji, je v soboto na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču sledil veliki finale izbora miss Slovenije za miss sveta 2017. Cvetober 15 lepotic se je vso soboto trudil za krono najlepše v naši deželi, pri tem pa ste bralke in bralci našega časopisa oziroma naše spletne strani ves minuli teden lahko tudi sami izbirali miss Slovenskih novic. Ob prvem vhodu v zaodrje (kjer se je poldruga desetina naličenih deklet zadrževala dolge ure med izpopolnjevanjem svojega videza) bi kateri zelo težko prisodili ta ali oni naslov, ki se je imel podeliti na večer.



Vse zmagovalke

Podobno je popoldne menil žirant Rado Mulej, ki se je z veseljem odzval vabilu organizatorjev, pa vendar: »Meni je to prej odveč kot ne – ker kdo pa sem jaz, da sodim, kdo je lep in kdo ni. Vse ženske so v mojih očeh lepotice,« pojasni svoj zorni kot Mulej ter doda, da težko izloči eno kot lepšo od drugih. »Vse so lepe, težko bo. Vse so zmagovalke,« športno sklene Rado, ki je po prireditvi povedal, da je vsem dekletom dal najvišje ocene! Bolj šegavo je bil razpoložen komik in voditelj Miha Brajnik: »Zelo politično korektno bi moral reči, da so punce zelo privlačne in nenormalno ambiciozne, inteligentne in tako naprej. Ampak roko na srce, mene na tem izboru najbolj pritegne Nina Osenar,« je pohvalil svojo sovoditeljico, s katero sta se pozneje ujela na odru in poskrbela tudi za smeh v publiki.

Po njunem skupnem uvodu v prireditev so na oder prvič stopila dekleta, za katera je bil to letos zaključek večmesečnega druženja. Kot je dejala Nina Osenar, je osrednja letošnja rdeča nit izbora miss prav slovenstvo. Dekleta so to dodobra spoznala skozi obiske različnih koncev domovine, skupaj so bile tudi na Triglavu. Lastnica licence za miss sveta za Slovenijo Jelka Verk meni, da je to bila nemara ključna odprava: »Ko smo šli skupaj na Triglav, smo vsi delali za enega in eden za vse.« In če so se še popoldne v zaodrju še poskušale v manekenski hoji, ko mora čez nekaj hipov že nasmeh žareti na odru, so zvečer svoje hode opravile precej suvereno, trema ni zmagala.



Postale so prijateljice

Res pa je tudi, da je zvečer šlo zares – oprave so plenile budna očesa žirantov (predvsem moškemu delu sestava), kjer so se prav zapeljivo nasmihale v pozah, ki so poudarile njihove najboljše telesne atribute. Dekleta (gimnazijke in študentke, a med njimi tudi medicinska sestra) ne ustrezajo povsem stereotipom o lepoticah – ena je, na primer, domača v mehanični delavnici in sama popravlja motor, druga je mladinska nogometna reprezentantka. Bralci Slovenskih novic ste (znova) dokazali dober okus – za miss Slovenskih novic ste izglasovali bodočo profesorico, 23-letno Patricijo Finster iz Polic pri Gornji Radgoni, ki je v soboto postala še druga spremljevalka miss Slovenije. Prva spremljevalka je postala Mariborčanka Lana Krajnc, miss Slovenije 2017 pa Maja Zupan iz Britofa pri Kranju.

Patricija Finster iz Polic pri Gornji Radgoni je v soboto postala še druga spremljevalka miss Slovenije.

Patricija je povedala, da ji je naša lenta zelo pri srcu, saj jo je dobila najprej; in medtem ko so se na zabavi po izboru vsi morali slikati z miss Majo, je Verkova pojasnjevala, da se je med tekmovalkami spletlo prijateljstvo (kar je bilo jasno vsakomur, ki je gledal dolge zaključne medsebojne čestitke deklet na odru): »Res se imamo radi in vsakič, ko kdo pride, ga pozdravim z besedami 'dobrodošli v družini Miss Slovenije'. Izbor je vrhunec, ni pa konec, ker zadeva raste in zgodbo peljemo naprej.« Dodaja, da projekt Miss Slovenije 2018 začenjajo že oktobra: »Rada bi dodala še dva regijska izbora, da gremo res po celotni Sloveniji, imamo predvidenih okoli 30 dogodkov.« Tam se bodo pojavljala dekleta, med katerimi bo prišla nova miss in prejela krono od Zupanove, ki jo je šele dobro začela nositi.