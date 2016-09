FOTO: Mirela konkurenca Khloe Kardashian, katera bo zmagala?

Kraljica resničnostnega šova Big Brother Mirela Lapanović tudi po koncu oddaje še kar navdušuje svoje privržence. Z zapeljivimi fotografijami vedno novo preseneča, tokrat pa je to storila v frizerskem salonu, kjer se je odločila, da si bo spremenila pričesko.

Dolga griva se je skrajšala za nekaj centimetrov, hkrati pa je lase tudi posvetlila. Mirela je pri tem priznala, da je svoj navdih poiskala pri Khloe Kardashian: »Long bob. Kloe K. my inspiration for my new hair,« je zapisala pod mnogimi komplimenti, ki jih je dobila za novo frizuro.

Kaj pa vi menite, kateri bolj pristaja?