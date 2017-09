FOTO: Mirela: On je moj kralj

»On je moj kralj«, »Nikoli še nisem bila bolj srečna«, »Moja ljubezen, moj svet, moj heroj, moja ljubezen. Tako zelo sem ponosna in srečna«, to so le nekatere izmed misli, ki jih v teh dneh na facebooku s svojimi prijatelji deli slovenska starleta in tekmovalka resničnostnih šovov Mirela Lapanović.

Na svojem zidu je delila tudi njuno prvo skupno fotografijo, ki je očitno nastala med večerjo svežih zaljubljencev.