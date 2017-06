FOTO: Miha Deželak: Boleča zadnjica in solze sreče

Radijec Miha Deželak že tretje leto zapored zbira denar za otroke, ki si želijo na počitnice, a jim je to zaradi različnih življenjskih situacij onemogočeno. S podvigom je navdušil tudi znane Slovence, ki ga podpirajo na njegovi dobrodelni kolesarski poti, med drugim so mu čestitali Anže Kopitar, duo BQL, Nika Zorjan, Adi Smolar, Matjaž Nemec, Urška Vučak Markež, Klemen Bučan, Katarina Mala. Sedem dni, približno 70 do 80 kilometrov na dan in pony so zahtevali svoj davek, saj je Mihova zadnjica precej razbolela. »Začutil sem realnost ponyja. Utrujen sem, priznam. Zadnjica pa precej trpi zaradi trdega sedeža, a imam na srečo podložene hlače,« je duhovito pripomnil Miha, ki je ganjen zaradi vse podpore na poti. »To je noro. Bil sem tudi objokan,« nam je priznal. Med vožnjo je premišljeval predvsem o ženi in otrocih, njihovih šolskih obveznostih ter zunajšolskih dejavnostih, službi in prenovi hiše. »Ne belim si glave s težavami in ne obremenjujem se s tem, kaj bo jutri,« nam je priznal in ganjen dejal, da je med kolesarjenjem pogosto premišljeval tudi o malčkih, ki jim bo pomagal z dobrodelno vožnjo. »To je tako dobra stvar, da se preprosto ne da opisati!« Zadnja etapa na dan izida naše nove številke se tradicionalno zaključuje na Debelem rtiču, kjer se Miha vsakokrat z veseljem vrže v vodo.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«