FOTO: Mesec dni po porodu je Švabova takšna

Modrijan Rok Švab, ki se je pred mesecem dni razveselil rojstva sinka Staša, uživa v razvajanju svojega prvorojenca in seveda tudi partnerice Petre. Tudi minuli konec tedna se je družinica odpravila na sprehod in pod lipo pozirala, novopečena mamica pa je pokazala, da se drži nadvse dobro in da v svoji vlogi zares uživa.

Pod fotografijo se je takoj usulo mnogo všečkov in komentarjev. Prav vsi mladi družinici želijo veliko lepega in ji svetujejo, naj uživa v lepih trenutkih.