FOTO: Melania očarala Arabce

Ameriške prve dame Melanie Trump po obisku Savdske Arabije in Izraela ne morejo prehvaliti. Čeprav so mnogi zmigovali z glavo, ker ob obisku te konservativne države ni nosila naglavnega pokrivala, so bile skrbi očitno odveč. Savdski mediji so namreč Melanijin slog na turneji označili za eleganten, konservativen in spoštljiv.

Na vprašanje novinarjev, zakaj Melania ni nosila naglavnega pokrivala, je njena predstavnica za stike z javnostjo pojasnila, da nihče ni podal take zahteve.

If you were worried about how Melania Trump's choice of attire would go over in Saudi Arabia, you shouldn't. @FLOTUS pic.twitter.com/RXzms4waWc