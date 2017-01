FOTO: Melania je bila sinoči pokroviteljica žura s kranjsko klobaso sredi Washingtona

V Washingtonu dogajanje dva dni pred inavguracijo Donalda Trumpa, ko bo prisegel kot ameriški predsednik, na veliko odmeva tudi v Sloveniji. Poslanca SDS Tomaž Lisec in Žan Mahnič sta se sinoči udeležila gala večerje pod pokroviteljstvom in v čast bodoči prvi dami ZDA, Slovenki Melanii Trump. Na fotografijah, ki sta jih objavila na facebooku, sicer ni opaziti bodoče prve dame.

Kot je zapisal Mahnič, je bil to večer, ko je 300 Američanov sredi Washingtona govorilo o Sloveniji. Plesali in zabavali so se ob zvokih Golice, jedla se je potica in pilo se je slovensko vino.

»Washington je v znamenju inavguracije. Današnji večer posvečen bodoči prvi dami. Vsi govorijo o Sloveniji in Sevnici. Igra harmonika. Je se kranjska klobasa. Je se potica. Bodimo ponosni ali ljubosumni: zaradi Melanie ZDA in njihovi mediji (pa tudi drugi) pišejo lepe zgodbe o nas,« pa je dodal Lisec.