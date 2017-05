FOTO: Medtem ko je na Pop TV kuhal, je jokal

Vse bolj vroče je v kuhinji Masterchefa, kjer je tekmovalcev iz tedna v teden manj. Na zadnjem izzivu so sodniki pred tekmovalce postavili naloge iz logike, ki so nekaterim povzročile kar nekaj težav. V obup je Luka Jezeršek spravil Elvisa, ki se je po izzivu zlomil in priznal, da je ob teh nalogah dobil občutek manjvrednosti, ki se ga je v preteklosti komaj otresel.

Elvis je gledalcem razkril, da trpi za disleksijo, zaradi katere je imel doslej že hude preglavice. Povedal je, da mora zaradi tega pošteno garati za dobre ocene v šoli. S solzami v očeh je končal izziv, pravilno pa ni rešil niti ene naloge, zato je imel na individualnem testu precej problemov. Tekmovalci so sicer morali pripraviti limonino pito.