FOTO: Med srditim bojem se je hudo poškodoval

Boj za preživetje v resničnostnem šovu Survivor se nadaljuje. Za dobrine se tekmovalci borijo na vso moč, pri tem pa so se nekateri že poškodovali. Opazili smo, da si je Celjan Sandi, član plemena Tala, med drugim grdo odrgnil kolena. Kot kaže, se je to zgodilo že med prvim bojem, ko so morali tekmovalci iz mivke izkopati štiri zaboje z dobrinami. Na odrgninah so se naredile kraste, ki so se očitno celile kar nekaj časa.

Med snemanjem si je poškodoval koleno tudi voditelj Miran Stanovnik, še najbolj boleče in neprijetno pa deluje luknja v nogi tekmovalke Ines, kamor je žuželka izlegla jajčeca. Kako huda je bila okužba na njeni nogi, smo že poročali.