FOTO: Med kravami in ob oslu je vidno užival

Vid je zaradi domnevno pregrobega ravnanja z živalmi noč moral preživeti v hlevu, kjer so mu družbo delale krave, poleg njih pa še osel. Zjutraj je razkril, da je bila noč precej mirna in da mu je bilo udobno. Vse, ki so upali, da mu bo kazen prišla do živega, je razočaral, saj si mora na konjeniških pohodih večkrat postlati na tak način.

Povedal je tudi, da bo svojo kazen z dvignjeno glavo odslužil in da se zaveda svoje napake. Izkoristil pa bo tudi priložnost, da se z živalmi na posestvu še bolj poveže. Meni, da bo tisti, ki bo kasneje prevzel njegove naloge v hlevu, imel z živalmi veliko dela, saj ga ne bodo ubogale.