FOTO: Med balkanskimi zvezdniki

To nedeljo si bomo na Planet TV lahko premierno ogledali prvi del serije Sence nad Balkanom, pri ustvarjanju katere sta med drugim sodelovala Sebastian Cavazza kot igralec in Magnifico, ki je prispeval glasbo. V napeto dogajanje serije srbske produkcije pa so se še pred televizijskimi gledalci lahko zatopili izbrani gostje, ki so prejeli vabilo na slovesno predvajanje prvega dela v SiTi teatru. Med njimi ni manjkalo znanih obrazov, tudi mnogih tistih, ki jih spremljamo v domačih serijah. Med drugim smo tam lahko srečali Matjaža Javšnika, ki je igral v nedavno končani priljubljeni vinski seriji Ena žlahtna štorija, ter postavno Muco Maco Tino Gorenjak, ki nas zabava v humoristični seriji Dragi sosedje. Manjkal ni niti igralec, komik in voditelj, po novem pa spet tudi radijski spiker Jonas Žnidaršič, ki se je z ženo Alenko, s katero sta bila skupaj na premieri, in hčerkama Hano Angelino in Rozino Zojo pred kratkim preselil v novi dom na Vrhovcih. Prišla sta tudi poznavalca in ljubitelja balkanske filmske in televizijske produkcije Tanja Ribič in Branko Đurić - Đuro.



V novi seriji se vse vrti okoli dveh glavnih likov, detektivov, ki raziskujeta umore, inšpektorja kriminalne policije Andra Tanasijevića - Taneta, ki ga igra Dragan Bjelogrlić, ter mladega forenzika Stanka Pletikosića, ki ga igra Andrija Kuzmanović. Dogajanje je postavljeno v leto 1928, ko se v Beogradu zgodi vrsta nepojasnjenih umorov. Sebastian Cavazza, ki so ga srbski gledalci krstili za slovenskega Georgea Clooneyja, igra vlogo Gabriela Mahta, gosta z Dunaja, ki v Beogradu išče izgubljeno ogrlico Romanovih.



Dogodek je bil nekaj posebnega tudi zato, ker so se ga udeležili tudi ustvarjalci serije. Tako so lahko gostje poklepetali s producentom in igralcem v seriji Draganom Bjelogrlićem ter preostalo zvezdniško zasedbo, ki že žanje uspehe v državah nekdanje Jugoslavije (serijo od konca oktobra predvajajo v Srbiji, Črni gori, BiH in Makedoniji) in celo v Rusiji, na spletni strani IMDb pa si je prislužila visoko oceno 9,6. Navdušila je tudi prve slovenske gledalce, saj so projekcijo nagradili z bučnim aplavzom in ploho čestitk ustvarjalcem.