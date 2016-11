FOTO: Mami poslanca SD grozi, da bo ob 200.000 evrov

LJUBLJANA – Na sodišče je v sredo v spremstvu odvetnika in z nasmeškom na obrazu na poravnalni narok prišla javnosti dobro znana Nelida Nemec. Gre za mamo podpredsednika državnega zbora iz vrst koalicijske SD Matjaža Nemca – pred kratkim je najavil kandidaturo za prvi stolček Nogometne zveze Slovenije (NZS), poročen pa je z modelom Iryno Osypenko.

Njegova mati Nelida je nekoč delala kot direktorica službe za odnose z javnostjo v Hitu. Prav nekdanji direktor Hita Danilo Kovačič, ki je bil zaradi zlorabe položaja v Hitu obsojen na nekaj manj kot štiri leta zapora, a ga je pred desetimi pomilostil pokojni predsednik republike Janez Drnovšek, pa Nemčevo toži, saj je njen nekdanji partner. O njunem razhodu težko napišemo lepo besedo. Zgodil naj bi se spor, pa ne samo verbalni, ampak celo fizični, o katerem smo pisali tudi v našem mediju že daljnega leta 2011 . Prav premoženje oziroma delitev tega pa ju je danes, torej pet let kasneje, privedlo pred sodnico Okrožnega sodišča v Ljubljani Vesno Ponikvar. Na spletni strani sodišča je zapisano, da je predmet tožbe »ugotovitev skupnega premoženja in deleža na njem in plačila 200.723,41 evrov s pp vsp 366.046,81 evrov«.

Med čakanjem na razpravo sta Nemčeva in Kovačič sedela vsak na svoji strani hodnika, komunikacije med njima pa ni bilo videti. Razpravo je sodnica začela s skoraj enourno zamudo, po poskusu poravnave, ki ni uspela, pa je sprejela odločitev, da iz razprave izključi javnost.