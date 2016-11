FOTO: Maja Taradi odhaja, v treh kovčkih tudi zobne nitke in tamponi

Miss Slovenije Maja Taradi že odšteva dneve. To soboto bo sedla na letalo za Washington in se odpeljala na lepotno tekmovanje, ki ji bo prineslo ogromno izkušenj in zvez, morda pa tudi svetovno slavo. Zadnji dnevi pred odhodom so bili rahlo natrpani, ob vseh nalogah, kot je na primer piljenje svojega prikaza talentov, pa se je morala posvetiti tudi pakiranju. To je bilo letos prav poseben izziv.



»S seboj bom vzela kar nekaj zanimivih stvari, kot so darilo za lastnico licence, sliko za dobrodelno dražbo, ki jo bo podarila Nives Orešnik. Ker sem po poklicu zobni protetik in ustni higienik, bom sotekmovalkam podarila vizitke, ki so hkrati zobne nitke. S seboj nesem čipkasto rdečo večerno obleko Jerneje Podbevšek Zhembrovskyy, plesni kostum, narodno nošo, zastave, knjigo s slikovno predstavitvijo Slovenije, topla elegantna in športna oblačila, obutev in veliko dobre volje,« našteva. Glede na seznam ni nič čudnega, da je letošnja najlepša Slovenka postavila rekord – v primerjavi s preteklimi tekmovalkami, ki so imele s seboj kovček ali dva, ima Maja kar tri!

