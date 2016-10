FOTO: Luka iz Survivorja sodnik, njegova Valerija pa zmagovalka

Po koncu snemanj resničnostnega šova Survivor na Filipinih so tekmovalci precej aktivni. Tokrat so si ogledali mednarodno tekmovanje v bodibildingu, na katerem so zmagali Valerija Slapnik (bikini fitnes ženske), Matic Lipar (physique moški), Miran Kovač (klasični bodibilding moški) ter Avstrijec Harald Schober (bodibilding moški).

Slapnikova je, naj dodamo, zaročenka tekmovalca Survivorja Luke Pašiča, o čemer smo že poročali, tokrat pa je zmagala na tekmovanju, kjer je bil eden od sodnikov prav on. To organizaciji sami očitno ni povzročalo težav, nenazadnje je bila tudi sodniška vrsta precej dolga.

Kot je to že v navadi, so tudi zdaj največ pozornosti požele tekmovalke v bikiniju, ki so pokazale, kako se ženstvenost in športno telo dopolnjujeta.

Utrinke s tekmovanja si oglejte v zgornji galeriji.