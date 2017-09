FOTO: Lina Kuduzović: Ne žalite mojih staršev!

Po čustveni objavi, ki jo je mlada pevka Lina Kuduzović delila na družabnem omrežju in v njej potožila, da ima kot najstnica svoje tegobe, so nekateri mediji in celo znani glasbeniki vse skupaj grdo zlorabili. Za Linino stisko so okrivili njene starše, kar jo je zelo prizadelo. Za našo revijo je razjasnila svoje misli.

Lina je na svojem instagramu in facebooku zapisala, da se počuti nerazumljeno, da preživlja težke čase in ne ve, kako naprej. Namesto tolažbe tistih, za katere vsa ta leta prepeva in jih razveseljuje z izjemnim glasom, pa je naletela na hudo zlorabo njene najstniške zmedenosti. Številni mediji in bralci so povsem izkrivili zapis ter ga interpretirali po svoje, češ da je z njo nekaj zelo narobe, za vse pa okrivili nič krive starše. Dekle je zbralo pogum in kritikom še enkrat obrazložilo svoje počutje, predvsem pa pograjalo vse, ki si drznejo tako grdo govoriti o njeni družini.



Sram je lahko vse, ki sklepajo nekaj, o čemer nimajo pojma.

»Presenečena sem, kaj vse mediji pišejo in obračajo izjave na glavo,« je začela pogovor ena naših najbolj žarečih mladih zvezd. »Vse, kar sem s svojim zapisom želela izraziti, je, da sem vedno na voljo svojim prijateljem, oboževalcem, kadar jim ne gre vse po načrtih, žal pa pogosto ni nikogar, kadar se jaz ne počutim najbolje. Vendar ni šlo za nobene krike na pomoč, le tipičen pubertetniški trenutek slabosti, iz katerega pa so nekateri naredili celo zmešnjavo,« pove Lina in se zgrozi ob mislih na grde komentarje, namenjene njenim staršem. »Sram je lahko vse, ki sklepajo nekaj, o čemer nimajo pojma. Moja mami in oči sta najbolj ljubeča in spodbujajoča starša na svetu. Že od zmage na Talentih ju ljudje obsojajo, da sta me silila v petje zaradi denarja. Vse to so grde, zlonamerne laži. Ljubim glasbo in na odru uživam, kar izražam skozi smeh in čustva v interpretaciji. Onadva pa mi vse to omogočata, dovoljujeta, ker me imata rada in mi stojita ob strani, ko mi je najhuje. In potem so tukaj še neresnice o tem, da bi želela končati svoje življenje. Kako neki, ko pa sem tako pozitivno naravnana, in če nam je bog dal življenje z razlogom, ga je zato treba živeti. Nobena stiska te ne sme prisiliti v takšno skrajnost,« je prepričana 14-letnica.

Pogreša Slovenijo

Ne skriva, da se počuti odlično, še bolje pa bi ji bilo, če bi imela ob sebi prijatelje in sorodnike iz Slovenije. »Njih zares pogrešam, zato si čas krajšam s pisanjem pesmi ter s petjem. Če imam slabe trenutke, me topel objem staršev pomiri in neskončno sem jim hvaležna, da me tako srčno spodbujajo. Veliko so že prestali zaradi mene in ne bom dovolila, da jih omenjajo v napačnem kontekstu. Še posebej zaboli, če to počnejo medijsko izpostavljeni posamezniki, ki se za lastno promocijo spravljajo na najstnike in izkrivljajo resnico,« je odločna Lina. Za konec nam polaga na srce, naj se raje osredotočimo na dobre misli, ljubezen in sprejemanje, saj nam bo vsem lepše, tudi ko se nad nas spustijo temni oblaki.

