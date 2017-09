FOTO: Letošnje kmetice brez sramu, slekle so se že prvi teden

V tem tednu se je na Pop TV začela nova resničnostna oddaja Kmetija. Boj za preživetje in vrtoglavo denarno nagrado se tokrat odvija na idilični lokaciji ob mlinu. A čeprav je vse skupaj videti idilično, je za tekmovalce daleč od tega. Že prvi teden so namreč morali poprijeti za delo in pokazati, iz kakšnega testa so.

Očistiti so morali tudi bližnji potok in bresti po zeleni mlakuži. Dekleta so se zato ob tej priložnosti preoblekla v kopalke in pokazala svoja telesa. Med vsemi je najbolj navdušila Maja, ki je dokazala, da ima izredno izklesano telo, ki ji ga lahko zavida marsikatera sotekmovalka. Med tekmovalkami pa so tudi take s precej bujnim oprsjem, ki bodo gotovo še mešale glavo moškim predstavnikom.