FOTO: Leto 2016 usodno za te slovenske pare

Med odmevnejšimi novicami je bila, da se ločuje lepa voditeljica Nuša Lesar. Po tem, ko se zadeve z nekdanjim možem Sebastjanom Pogorelcem niso izšle, se je preselila iz Ribnice v Ljubljano, ločitve pa ni želela javno komentirati.

Po razhodu s Petro Kerčmar se je voditelj Uroš Slak ogrel za svetlolaso pevko Jeleno Čeranić. Njuna ljubezen ni trajalo dolgo, saj se je par že po nekaj mesecih zveze razšel.

Zvezdnica in zmagovalka resničnostnega šova Big Brother Mirela Lapanović je imela kar nekaj ljubezenskih brodolomov v letošnjem letu. Med bivanje v hiši jo je dal na čevelj partner Andrej, Mirela pa se je ogrela za Primorca Marka, s katerim je skočila med rjuhe. Po koncu šova je bilo njune romance konec, nato pa se je Mirela ogrela za pevca Sandija Kojića, toda tudi to razmerje ni zdržalo. Zdaj je Mirela znova srečna v objemu Andreja, očeta svojega mlajšega sina.

Sreče v ljubezni ni imel niti predsednik vlade Miro Cerar, ki je spomladi menda zapustil partnerico Vesno Arnšek. Ne premier ne njegova nekdanja partnerica razhoda nista želela komentirati.

V začetku letošnjega leta nam je zmagovalec lanske sezone Kmetije: Nov začetek Faki Čaušević zaupal, da sta se z Marušo razšla. Njuni prepiri so bili pogosti tudi na posestvu, kjer so snemali šov, in Faki nam je povedal, da za vse skupaj preprosto ni imel več energije. Ob tem smo ga povprašali, kaj je bil največkrat razlog za prepiranje, in dejal je: »Skoraj vse. Maruša je postala ljubosumna in ves čas je preverjala, s kom sem in kje sem, prav tako je brala moja sporočila na facebooku, čeprav sem ji sam vedno pokazal tista, za katera sem mislil, da bi jih morala izvedeti.« Kmalu po razhodu sta se pobotala, Maruša pa trenutno zvesto čaka svojega Fakija, ki bo kmalu začel služiti triletno zaporno kazen zaradi brutalnega ropa.

Voditelj na Planet TV Mirko Mayer se je razšel z ženo Tjašo in se potešil v objemu novinarke Kaje Flisar. Letos sta si privoščila tudi prve skupne počitnice v Grčiji.