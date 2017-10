FOTO: Lepa, slečena, Slovenka! In to med frizerji!

Že nekaj časa lahko na TV3 spremljamo pravi frizerski šov, v katerem se frizerji in frizerke merijo, kdo je res rojeni talent za striženje in komu se bo po končanem šovu življenje obrnilo (pozitivno, seveda) na glavo. Saj so tekmovalci – frizerji in frizerke – zanimivi in simpatični, a največ pozornosti gledalcev je pritegnila voditeljica Nataša Naneva, lepotica, ki gledalce suvereno vodi skozi dogajanje. Da je prav ona postala voditeljica prvega frizerskega resničnostnega šova pri nas, niti ni presenečenje, saj je kamer in nastopov vajena, že vrsto let namreč poučuje plesno vadbo zumba, sodeluje na modnih revijah, v oglasih (mimogrede, to je tista skoraj slečena lepotica v oglasu, ki promovira slečeno ceno) in videospotih, kjer, kot pravi, moraš delovati pred kamero popolnoma sproščeno in domače, da lahko odigraš vlogo. Tudi frizerje ima rada in spoštuje njihovo delo, čeprav se ji je v obdobju, ko je bila model, zgodila tudi nevšečnost, ko je mislila, da bo ostala brez vseh las.

Upam, da tudi gledalci vidijo, da to ni neki brezvezni resničnostni šov, kjer se vse vrti okoli tega, kdo bo s kom spal.

»Bila sem model na frizerskem festivalu v Cankarjevem domu. Imela naj bi afrofrizuro. Frizer pa je bil zelo nesramen in grob in mi je pri izdelavi pričeske tretjino las dobesedno potrgal. Cukal me je tako močno, da so mi začele teči solze po licih, saj jih preprosto nisem mogla več zadrževati. Ampak čez deset minut je bilo treba iti na oder in časa za solze ni bilo. Druge punce, modeli, so me sicer tolažile, ampak v tistem trenutku sem mu hotela zaviti vrat,« neljubi dogodek opiše Nataša in še pove, da zato še toliko bolj občuduje vse tiste, ki so prišli v šov Zlati Rezzz in prepustili svoje lase frizerju, ki ga, konec koncev, sploh ne poznajo.



Na svoje lase je zelo ponosna: »Dolgolaska sem že od mladih nog in bom to tudi ostala. Barvam se ne in sem si obljubila, da se ne bom, dokler ne bom siva. Je pa res, da prvi sivi laski že prihajajo na plan, ti šment,« še pravi.

Nataša je tudi zelo vesela, ker je imela voditeljsko premiero prav v tem šovu, ki se ji zdi veliko več kot le še en resničnostni šov. »Upam, da tudi gledalci tako kot jaz vidijo, da to ni neki brezvezni resničnostni šov, kjer se vse vrti okoli tega, kdo bo s kom spal in kdo bo prvi zanetil prepir. Tekmovalci so morali biti zelo pogumni, da so se prijavili in izpostavili v svojem poklicu ter svoje delo dali na ogled in ocenjevanje vsej Sloveniji. In to res ni mala malca, ampak občudovanja vredna poteza. Predvsem pa upam, da bo ta šov veliko dobrega prinesel vsem slovenskim frizerjem, od znanja do poguma, da se morebiti prijavijo v 2. frizerski resničnosti šov,« je povedala vsestranska lepotica, ki tisto malo prostega časa, ki ga ima, najraje izkoristi tako, da se s fantom odpravi na kak hrib, v kopel ali uživa ob ogledu filma.