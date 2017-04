FOTO: Lažno upanje: Tanja Ribič sporočila nove informacije

Že včeraj smo poročali, da je Tanja Ribič zaskrbljena, saj se je izgubil njen dolgoletni hišni ljubljenček psiček Miki . Star je že 15 let, nekoliko slabo sliši in vidi. Nazadnje so ga videli na Štajerskem ob Ponikvi pri Šentjurju, danes pa naj bi bil opažen v okolici Slovenskih Konjic. Kot pa je kasneje izvedela pevka ni šlo za njenega Mikija, ampak psička, ki mu je zelo podoben. Danes so sicer cela dan iskali malo žival.

Tanja še vedno prosi za kakršne koli informacije, saj je kuža resnično kot njen družinski član.

Tole je objavila včeraj, ko so kužka pogrešili: