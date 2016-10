FOTO: Lasati spomini Branka Čakarmiša

Branko Čakarmiš je eden najbolj zadržanih žirantov oddaje Slovenija ima talent. Je strog, nepopustljiv, njegova merila so visoka, hkrati pa je energičen in odločen. V njegovih očeh je poseben žar, po mnenju številnih predstavnic nežnejšega spola je njegovo najmočnejše orožje simpatičen nasmeh. Programski direktor Pop TV pa je moral kljub vsem naštetim vrlinam požreti marsikatero šalo na račun svojih las, v oddaji so si ga privoščili tudi letos. »Katere barve so bili naelektreni lasje Branka Čakarmiša, preden so postali fantomski? Svetlo beli. Temno rjavi. Živo roza,« se glasi nagradna igra v oddaji, ki je marsikoga nasmejala do solz. Tudi Branka, saj takšnih in drugačnih šal na račun svoje plešavosti nikomur ne zameri. Priznati moramo, da si Branka z lasmi skoraj ne moremo predstavljati, saj mu trenutna pričeska daje poseben šarm in prepoznavnost. Kljub temu smo pobrskali po arhivu in našli fotografijo iz leta 1999, ko je Branko še imel lase, hkrati pa našli odgovor na nagradno vprašanje, in sicer Brankovi lasje so bili temno rjavi. Žirant se je ob pogledu na fotografijo nasmehnil in z nami na kratko poklepetal o izgubi las in tem, da se tudi brez njih odlično počuti.

