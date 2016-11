FOTO: Lado stresel malo Plutovo, zdaj se je nanj usul gnev

»Lada bi lahko imeli malo bolj pod kontrolo, tip se očitno ne more kontrolirati. Ubogi otrok,« je resno zapisala Nataša, nekaj minut kasneje pa še ogorčena Urška: »Skrajno neprimerno od žiranta Lada, kar je naredil s punčko. Če je to normalno obnašanje in primerno za žiranta ... Pa si mi bil faca. Od mene bi jih slišal, če bi bila starš ali pa tvoj delodajalec. Lado, ne moreš se jim dovolj opravičiti.« Petra pravi, da se ji zdi sicer Lado super, ampak njegovo dejanje jo je šokiralo.

»To ne spada zraven. Vidi se, da svojih otrok še nima ... če bi jih imel, tega ne bi počel! Če je vedno tako grob, sploh ni čudno, da je več sam kot v zvezi,« pa je moraliziral Leon.

Nekateri komentatorji gredo še korak dlje in bi z njim kar obračunali: »Da to naredi mojemu otroku, ga 'focnem' pred kamerami.«

Sporni trenutek v polfinalni oddaji Slovenija ima talent. Foto: mediaspeed.net

Takšen gnev se je usul na Lada Bizovičarja po prvi polfinalni oddaji Slovenija ima talent. Po besedah gledalcev je s svojim sicer priljubljenim, a ekscentričnim obnašanjem tokrat naredil korak predaleč.

Gledalcem je namreč hotel ponuditi vpogled v »brutalno« življenje žiranta šova Slovenija ima talent in obenem v šali orisati, kako mu je mama iz zasedbe The Plut Family pod nos molila majhnega otroka in ga obenem prosila, naj jih pošlje v finale. V tistem trenutku je prijel deklico iz občinstva (po besedah komentatorjev je šlo za najmlajšo sestrico iz glasbene družine Plut, op. p.) in jo narahlo stresel, prestrašena malčica pa je planila v jok.

O njegovem ravnanju presodite sami, vse drugo pa bo najverjetneje v naslednjih dneh predmet številnih razprav in modrovanj ...