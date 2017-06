FOTO: Lado pozabljen: Katarina naj bi ljubila sina znanega glasbenika

Tamir je po očetu Boru očitno podedoval čut in magnetizem za lepe ženske. Foto: facebook

Odkar se je lani razšla z Ladom Bizovičarjem, je igralka Katarina Čas nenehno v središču ugibanj, kaj se dogaja v njenem ljubezenskem življenju. Najprej naj bi jo osvojil mladi režiser Usodnega vina Nejc Levstik, tokrat pa zanesljivi viri omenjajo producenta Tamirja Gostišo, sina znanega glasbenika Bora Gostiše, ki je sedem let mlajši od Katarine. Že Tamirjev oče je bil magnet za lepotice, njegovo dekle je bila manekenka Nina Gazibara, gene pa je, kot kaže, podedoval tudi njegov sin. Katarina svojega izbranca skriva pred javnostjo, dejstvo pa je, da Tamir in Katarina pogosto sodelujeta – nazadnje vsak v svoji vlogi pri pripravi 15. rojstnega dne Cityparka. Katarina je zaigrala še v filmu Tako lep dan je bil, del filmske ekipe pa je bil tudi Tamir. Aprila 2016 smo Tamirja opazili na premieri filma Prehod, v katerem Katarina Čas igra glavno vlogo, junija 2016 pa je pricurljalo v javnost, da sta se z Bizovičarjem razšla. Parček morebitne zveze za zdaj ni ne zanikal ne potrdil. Sodeč po zvezdničinih preteklih zvezah pa bi lahko rekli, da je Tamir moški po njenem okusu – ustvarjalen, uspešen, za nameček pa še rocker, član skupine The Toronto Drug Bust. Katarina namreč velja za ljubiteljico alternativnih rockerskih skupin, kar je dokazala tudi med vodenjem oddaje Aritmija na TV Slovenija.

