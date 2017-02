FOTO: La Toya ima novega fanta, znanega Slovenca z mednarodno kariero

Ljubezensko življenje slovenske pornese La Toye je bilo v preteklosti pestro in videti je bilo, da enostavno ne najde moškega, s katerim bi se lahko ustalila. Na ušesa nam je prišlo, da ima sedaj Ljubljančana, s katerim je srečna in zadovoljna, kar nam je potrdila tudi sama. Njegovo ime je Dejan Delano, didžej, ki je znan tudi pod imenom DJ Delano.

La Toya nam je zaupala, kako sta se spoznala. »Nekoga sem decembra res spoznala. Ne poznava se še dobro. Klicala sem ga zaradi posla, in sicer sem ga prosila, da bi me naučil nekaterih stvari, saj si želim postati didžejka. Takoj sva se ujela,« pravi La Toya. Med njima je močna kemija in njuno razmerje nič več ni bilo zgolj poslovne narave. »Ni bilo načrtovano, zgodilo se je spontano.«

»To ni to«

Svetlolaska pravi, da si ne želi hiteti, ji je pa njen didžej zelo všeč, ker je do nje zelo pozoren. »Zelo se ukvarja z mano in pravi, da mu karakterno ustrezam. Takoj mi je povedal, da sem mu všeč. No, saj je tudi on meni,« dodaja La Toya, ki pravi, da njenega najdražjega malce moti njena prepoznavnost. »Po mojem ga moti, toda jaz ne morem sedeti doma in čakati, da se kaj zgodi. Zelo pa si želim postati didžejka.«

Na vprašanje, ali bo njuno ljubezensko življenje vplivalo na njene načrte, je odgovorila: »Potrebujem čas, da me nekdo vsega tega nauči. Ko pa so vpletena čustva, se zadeve zapletejo. On me vidi kot svoje dekle. Mislim, da ni pametno mešati zasebnih in poslovnih zadev. To ni to. Potem začne prihajati tudi do ljubosumja.«