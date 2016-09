FOTO: Krava podivjala, Franc zaradi nje odhaja

Na posestvu je prišlo do incidenta. Vid in Franc sta dobila nalogo, da kravo Lizo spravita iz hleva. Vid je kravo privezal z vrvjo, Franc pa mu je nato predlagal, da jo zavežeta še z drugo, da jo bosta oba lahko držala. Vidu se to ni zdelo potrebno, a se je to izkazalo za napačno odločitev.

Ko sta gnala kravo iz hleva, je ta podivjala in stekla skozi vrata, pri tem pa jo je močno skupil Franc, saj ga je krava stisnila ob vrata. Povedal je, da je od bolečin videl zvezde, in ker je čuti bolečine v rebrih in glavi, se je odločil, da bo odšel s posestva.