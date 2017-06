FOTO: Korošica se je slekla: Sem nora in seksi

Slovenska starleta in tekmovalka v resničnostnih šovih Big Brother in Pari (Parovi) Ksenija Kranjec si na Tajskem daje duška. Sodeč po fotografijah, ki jih objavlja na spletnih omrežjih, si bo azijsko avanturo zapomnila za dolgo.

»Zaradi tajskega zraka sem nora in seksi,« je zapisala na svojem facebooku in objavila fotografijo, na kateri razgaljena leži v postelji in kaže svoje zapeljivo telo.

S seksi fotografijo je le v nekaj urah dobila skoraj 600 všečkov, prijatelji in njeni privrženci pa komentirajo, da je njena postava naravnost popolna.