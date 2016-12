FOTO: Končno z družino, ne na odru ali pred kamero

»Z zadovoljstvom lahko rečem, da sem minule mesece razmeroma dobro prebrodila. To pomeni, da zaradi mojega projekta naša družina ni tako zelo trpela, kot bi si kdo utegnil misliti. Šov smo snemali v okolici Vrhnike, kar pomeni, da sem lahko živela doma. Snemanja sem imela v času, ko je bila Anastazija v vrtcu, tako da sem šla pogosto po koncu snemanja lahko še ponjo. Anastazija ni čutila, da je mami vpletena v velik projekt, razen enkrat na teden, ko smo snemali izločilno oddajo. Tisti dan sem bila odsotna od jutra do poznega večera. Iz tega lahko sklepamo, da smo skupaj lahko preživeli toliko časa kot družine z bolj normalnimi poklici,« je že na začetku pogovora pojasnila Jasna, ob tem pa pohvalila svojega najdražjega.

Da sem lahko na snemanja prihajala sveža, spočita in žareča, je moral Saša malce bolj zavihati rokave, kar pomeni, da je zjutraj, preden sem hitela v masko in nato na teren, on pripravil Anastazijo in jo odpeljal v vrtec.« Saša in Anastazija imata posebno vez, o čemer smo se prepričali na lastne oči, saj je bila mala lepotička skoraj ves čas najinega pogovora za petami očetu. »Tati je njen ljubček. Resnično sta povezana in priznati moram, da sem lahko popolnoma brez skrbi, tudi če je Saša sam z njo ves dan, zlahka bi zmogel tudi dva ali tri dni v kosu. Tudi previjanje mu ne povzroča preglavic, ne predstavljam si, da bi to bila samo moja domena,« pove v smehu. Ljubeči očka po Jasninih besedah za svojo edinko zna narediti vse, povezano z nego in pripravo hrane, njun projekt pa je tudi cepljenje. »Jaz pri cepljenju preveč trpim. Striženje nohtkov, čiščenje noska … Saša obvlada tudi to,« še doda.

