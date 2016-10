FOTO: Koga ljubi Inja Zalta?

Privlačna igralka Inja Zalta, ki se je v medijsko orbito izstrelila z nadaljevanko Usodno vino, je pravi magnet za moške. V preteklosti je burila domišljijo s privlačnimi fotografijami in drznimi položaji, vse za uspešno manekensko kariero. S tem si je pridobila status bolj zaželenega dekleta, ki bi ga fotografi z veseljem imeli pred objektivom. Res je to marsikomu uspelo, niso pa prišli do njenega srca. To Inja že nekaj časa čuva za visokoraslega in modrookega profesionalnega igralca pokra Naceta Paniča. Skupaj sta se pred kratkim pojavila na Ljubljanskem tednu mode, nekateri pa so ju že večkrat opazili na kakšni zabavi. Oba zelo rada potujeta, tako sta lani obiskala Bali.

