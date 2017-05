FOTO: Ko ti zavežejo oči, začneš spoznavati svet brez predsodkov!

Idejni vodja akcije Zoran Vodopija je leta 2013 želel z akcijo simbolično združiti ljudi dobre volje v dejanjih in mislih na tiste, ki potrebujejo pomoč in upanje na boljši jutri: »Ko smo akcijo začeli, smo najprej ozaveščali nas same. Nato naše prijatelje. Z leti je prerasla v vseslovensko, saj ko so ljudje enkrat preizkusili tek z zavezanimi očmi, so se vedno znova vračali. To je namreč posebno doživetje, ki se te resnično dotakne.«



Od začetkov do danes



Lions klubi so akcijo do zdaj organizirali že v več kot 20 mestih, skupno se jim je pridružilo več kot 11.000 ljudi. S simboličnimi startninami so v petih letih zbrali 44.700 evrov za pomoč slepim in slabovidnim.



Tečem, da pomagam ni bila nikoli le športna in družabna prireditev, ampak je predvsem dobrodelna akcija ozaveščanja o slepih in slabovidnih. Prav vse udeležence akcije prva izkušnja z zavezanimi očmi povsem preseneti. Prvi izziv je že hoja, šele nato tek. Lioni teku velikokrat dodajo poligon za slepe, ki je zahteven tako za tistega, ki ima zavezane oči, kot tudi za tistega, ki vodi in usmerja. Mnogo ovir za slepe je za tiste, ki vidijo, nevidnih. Zato zahtevnost slepote velikokrat spoznamo tudi, ko vodimo slepe ali tiste z zavezanimi očmi.

V soboto na OBJEM

Lioni po vsem svetu praznujejo 100-letnico delovanja največje mednarodne dobrodelne prostovoljske organizacije Lions Clubs International. Slovenski lioni bodo osrednjo slovesno prireditev z naslovom OBJEM organizirali v soboto, 27. maja 2017, v Ljubljani, ko se bodo pred Mestno hišo zbrali lioni iz vse Slovenije in prijatelji dobrodelnosti. Od 9. ure naprej se bo na stojnicah v Stritarjevi ulici in pred Mestno hišo predstavilo humanitarno delovanje in lokalno kulinariko 55 Lions klubov in 24 Leo klubov iz Slovenije. V okviru bogatega zabavno-glasbenega progama z Galom Gjurinom, Tinkaro Kovač in Aleksandrom Novakom sta Gal in Tinkara že posnela nov komad z naslovom OBJEM in ga bosta premierno zapela ob 12.30 pred Mestno hišo, ko se bo prireditev zaključila s simbolnim skupinskim objemom, ki ponazarja povezovanje in sodelovanje humanitarnosti v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti lionizma. Tečem, da pomagam je dobrodelna akcija ozaveščanja o slepih in slabovidnih.

Posebnost akcije Tečem, da pomagam so zgodbe, ki jih teku pripenjajo lokalna okolja. V Ljubljani največjo Lions sladico, v Celju vsako leto predstavljajo različna društva za pomoč ljudem s posebnimi potrebami in se teku pripne tudi košarka invalidov. V Slovenski Bistrici v ta namen organizirajo Dan družin, ki se sklene s simboličnim tekom z zavezanimi očmi. V Novi Gorici tečejo simbolične kroge na stadionu od najmlajših do najstarejših. V čarobnem ambientu Arboretuma je tek prava posebnost, v Termah Čatež po teku z zavezanimi očmi vedno organizirajo bogat zabavni program z animacijami. V Pomurju je bil tek tri leta ob maratonu Radenci, v Piranu se je teku na Tartinijevem trgu priključilo mnogo turistov in poneslo glas ozaveščanja čez naše meje. Letos je bila prvič lokacija Lipica, kjer so skupaj s kobilarno Lipica pripravili prav poseben program. Akcija združuje Slovenijo s tekom, a dodaja lokalne posebnosti.



Za pomoč slepim in slabovidnim



Namen akcije ni samo ozaveščati, ampak tudi pomagati. V zadnjih treh letih so sredstva namenjena predvsem slepim in slabovidnim otrokom pri zgodnji obravnavi. Ravno pri njih je namreč še posebno pomembno, da obravnave začnemo v trenutku, ko ugotovimo, da ima otrok okvaro vida, saj vizualne informacije pomembno vplivajo na njegov razvoj. Pri tem je ključna tudi pravilna obravnava. Videči se učimo s posnemanjem, slepim in slabovidnim otrokom je to odvzeto. Zato je nujno, da čim prej začnemo obravnave pri otroku kakor tudi starših, da se čim bolj izognemo razvojnim zaostankom in nepravilnemu razvoju. Tako otroke lahko bolje pripravimo na vstop v šolo in pozneje za življenje.



»V Sloveniji je to velikokrat domena samih staršev in otrok, smo namreč ena redkih držav v Evropi, ki še nimajo sistemsko urejene zgodnje obravnave za otroke s posebnimi potrebami, čeprav nas domači in mednarodni dokumenti k temu zavezujejo,« poudarja Katjuša Koprivnikar, direktorica Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Dodaja, da je sredstev vedno manj, država financira samo eno osebo za obravnavo otrok iz vse Slovenije. Zato so se lioni odločili, da z akcijo Tečem, da pomagam pomagamo ublažiti to problematiko in zbrana sredstva namenimo zgodnji obravnavi slepih in slabovidnih otrok. Guverner Zveze Lions klubov Slovenije Gregor Pajič ob akciji poudarja dva vidika, prvi je pomoč otrokom in ozaveščanje pri videčih, kaj pomeni slepota, in drugi, kako lahko pomagamo slepemu. Ob letošnji 100-letnici lionizma v svetu bodo lioni naredili korak naprej. Dvajset slepih bodo s pomočjo Zavoda za slepo in slabovidno mladino peljali na Triglav. Zelo zahteven pohod bodo izvedli s pohodniki spremljevalci avgusta.



Ambasadorji

Vseslovenska akcija iz leta v leto privabi več ljudi tudi zaradi ambasadorjev, znanih osebnosti, ki so pristopili teku z zavezanimi očmi. Predsednik Borut Pahor je tekel dvakrat z zavezanimi očmi, se preizkusil na poligonu za slepe, hodil z zavezanimi očmi s pomočjo psa in z belo palico. »Velikokrat se ne zavedamo, kaj vse nam je dano. Ko so mi zavezali oči, sem se sprva čutil povsem nemočnega, postopoma pa se navadil teme in sem svet občutil povsem drugače,« je dejal. Posebni akciji sta pristopila tudi svetovni hokejski as Anže Kopitar in svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser, ki se je z zavezanimi očmi počutil čisto izgubljenega. »Nisem pričakoval, da z zavezanimi očmi ne bom mogel niti hoditi naravnost. Brez spremstva bi bil povsem izgubljen. To izkušnjo bom prenesel v motokrosistični svet,« je povedal. Po akciji je odnesel preveze za oči, saj bo podobno akcijo organiziral s kolegi motokrosisti v svetovnem pokalu.



V preteklih letih so se akciji pridružili Primož Kozmus, pevke Rebeka Dremelj, Nuša Derenda in Eva Boto, vsestranski Alen Kobilica. Letos so z zavezanimi očmi tekli tudi pevec Adi Smolar, ultramaratonec Matej Markovič in maratonka Helena Javornik.