FOTO: Kmetica ki dviguje pritisk, brez sramu do vrha zgoraj brez

Lidija Požek, 50-letna tekmovalka resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek, se je razgalila. Zgovorna Štajerka je med pohodom odvrgla zgornji del in se kar v čipkastem nedrčku sprehodila do vrha.

Na pohod, s katerega so fotografije, se je skupaj z možem in prijatelji odpravila tik pred vstopom v resničnostni šov, kjer je zanetila že kar nekaj prepirov in spodbudila Senada, da se je podal v boj z Marjanom, ki je moral šov zapustiti kot prvi.