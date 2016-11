FOTO: Kmete naskakovala skrivnostna blondinka

Udeleženci šova Kmetija: Nov začetek so minuli teden pridelali vino, ki je iz dneva v dan opojnejše in vsebuje več alkohola. Tokrat je na svoj račun prišel Božo, ki je v pijanosti razposajeno skakal po sotekmovalcih in jih – z žensko lasuljo na glavi – otipaval ter se na sploh počutil izredno sproščeno. Tokrat je njihova naloga namreč uprizoritev veseloigre in nekateri kmetje so se že dodobra vživeli v svoje nove vloge.

Anna se v novi družini po novem počuti odlično. Celo tako odlično, da je s svojim vedenjem spet razburila Tineta, ki je zdaj dokončno prepričan, da je hinavka. »Zdaj se je pokazala v pravi luči, pras***,« je komentiral njeno dobro voljo. Priznala je namreč, da se je dobro naspala, in sklenila, da bo dala vse od sebe, da pomaga svoji novi družini. Nasprotnikom je pripravljena tudi nagajati in jim s tem malce otežiti bivanje na posestvu. To člane njene bivše družine seveda precej moti.

Kokoši spijo na drevesu, kurnik pa sameva

Povsem svoje niti pa spet vleče Adriana, ki je prepričana, da je treba Anno in Boža, ki sta po njenem mnenju najšibkejša člena, še nekaj časa ohraniti v igri, prej pa bi se rada znebila še kakšnega močnejšega tekmovalca. Medtem ko nekateri na posestvu kujejo taktike, živali živijo povsem svoje življenje: kokoši so kurnik zamenjale za krošnje dreves, preostale živali pa so dobesedno podivjane. Mentorja sta tekmovalcem zato na srce položila, da niso noben vzor pravemu slovenskemu kmetu. Dovolj jima je izgovorov in čas je, da kmetje svoje naloge vzamejo resno, sta se strinjala.