FOTO: Kmet Jani ostal praznih rok. Poglejte, za koga sta ga zamenjali

Tjaša in njen postavni svetlolasec Foto: Facebook

Mladi kmet Jani Zorec se je v oddaji Ljubezen po domače ogrel tako za Tjašo kot za Lauro. Obe je poljubljal in jima zastavljal žgečkljiva vprašanja. Ko je napočil trenutek odločitve, pa se ni mogel odločiti, zato je domov poslal obe. A ko se je poslavljal od deklet, ga je zadelo, da bi bolj pogrešal Lauro, zato si je v zadnjem trenutku premislil in jo povabil na »poročno potovanje«.

Čeprav je Jani napovedoval, da bi morda lahko bilo to to, se očitno iz tega ni veliko izcimilo. Tako Laura kot Tjaša sta srečo in ljubezen po oddaji našli v objemu drugega.

Laura je pred dnevi na facebooku objavila fotografijo, na kateri jo poljublja njen novi fant – Boštjan. Tjaša pa se takole stiska v objemu postavnega svetlolasca.