FOTO: Klan razpada: Tine zapustil boj za 50 tisočakov

Na posestvu Zaplana je vse bolj vroče. Danes sta v areno stopila Matic in Tine, slednji je moral priznati poraz in spakirati kovčke. To je bil tudi prvi obračun znotraj levega krila.

V areni sta se pomerila Matic in Tine in že dva dvoboja sta zadostovala, da ga je Matic premagal. Najprej sta se pomerila v igri leteča palica in Matic je to igro dokaj suvereno dobil. Sledil je dvoboj v znanju, kjer je Tine Maticu nudil zelo dober odpor, saj so odločale stotinke. Matic je bil pri kar štirih odgovorih le za trenutek hitrejši in zmagal s 5 : 1. Dve zmagi v dveh igrah sta zadostovali, da si je Matic priboril obstanek, Tine pa je moral zapustiti igro za 50 tisoč evrov.

Kdo bo glava družine?

Po areni sta Matic in Matjaž začela ugibati, koga bo Tine postavil za novo glavo družino. Čeprav sta prepričana, da bo določil nekoga iz levega krila, ju po drugi strani vseeno skrbi, da bi Tine želel nekoliko zmešati štrene na posestvu in za glavo družine spet določil Zaro.