FOTO: Kilogrami so lep davek na materinstvo

Tokrat smo obiskali dve pevki, sodelavki, mamici in prijateljici, Manco Špik in Marjetko Vovk. poznata in družita se že skoraj polovico življenja, doživeli sta veliko čarobnih trenutkov in bolečin, predvsem pa združili moči in ustvarili skupno zgodbo o uspehu. zaupali sta nam, kako so ju otroci povezali in da si v resnici delita veliko več kot le oder.

Manca in Marjetka se poznata že petnajst let in ves ta čas sta skupaj odraščali, tako glasbeno kot osebnostno. »Z Raayem smo začeli naše kariere in ves ta čas ostali družinski prijatelji, saj se podpiramo v dobrem in slabem. Drug drugemu smo posojali pet tisoč tolarjev, se bodrili, ko je bil kdo na dnu, in delili srečo ob uspehih. Nismo bili tiste sorte prijatelji, ki bi se morali večkrat na dan slišati po telefonu. Midve se ne dobivava na kavicah, da bi opravljali in obdelovali značilne ženske teme. Najraje se družimo ob dobri hrani, Raay je namreč odličen kuhar in nas razvaja s posebnostmi,« razkrijeta prvo zanimivost. Tudi Manca obvlada vihtenje kuhalnice, Marjetka pa se v kuho nikoli ni povsem zaljubila. »Znam pripraviti tisto, kar je nujno, predvsem zdrave obroke za otroke, ne počnem pa tega s takšno strastjo in predanostjo kot moj mož in Manca. Ko je hrana na mizi, pa jo s slastjo pospravimo v želodčke,« se nasmehne in postreže z zanimivo povezavo. Z Raayem sta bila namreč zraven ob Mančinem slavju na Melodijah morja in sonca, ona pa pri njunem zmagoslavju na Emi in nastopu na Evroviziji. »To je ta podpora, o kateri sva prej govorili. Smo nekakšna sanjska ekipa, brez pretvarjanja, četudi se kdaj pošljemo v tri krasne, so to zgolj frontalne motnje in se zelo hitro pobotamo.«

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.