FOTO: Kdo skrbi za Lada Bizovičarja? Pomladil ga je moški

Michael in Vilma Baum sta novi tandem, ki ureja znane in manj znane Slovence. Foto: facebook

Marsikdo se sprašuje, kdo skrbi za svež, mladosten videz voditelja in režiserja Lada Bizovičarja. Zadnji dve sezoni nas navdušuje ne le z iskrivimi komentarji na Talentih, ampak z moderno in urejeno pričesko. Malce smo se pozanimali in ugotovili, da je za vse skupaj kriv pravi lepotec med frizerji.



Michael Baum se je z družino v Slovenijo priselil pred dvema letoma in hitro pridobil zaupanje zahtevnih in slavnih osebnosti. Med prvimi mu je svoje lase zaupal prav Lado, ki ni ravno slovel po trendovski frizuri, vse dokler ga v roke ni vzel svetlolasi Michael.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«